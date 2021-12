Le parole in conferenza stampa di Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, alla vigilia della partita contro il Torino

Walter Mazzarri presenta in conferenza stampa la partita contro il Torino, sua ex squadra. Ecco le parole dell’allenatore del Cagliari: “Al Torino sono legato. Ricordo in particolare l’anno dei 63 punti. Cerco di guardare alle cose belle, è stata un’esperienza importante che mi ha dato tanto. Ma ora sono a Cagliari e voglio aiutare tutti a uscire da questa situazione. Bremer? L’ho fatto crescere io. E’ diventato un top, è veloce, bravo coi piedi e forte di testa”.

“Dobbiamo migliorare in fase difensiva”

Il Cagliari ha preparato la partita in ritiro: “Sono stati bravi i ragazzi. Io e il direttore stavamo valutando se farlo, ma i ragazzi ci hanno anticipato. Non succede spesso che il ritiro sia una scelta dei giocatori, sono molto contento di questo. Mi auguro di trovare i ragazzi concentrati e vogliosi di portare a nostro favore anche gli episodi, contro una squadra forte come il Torino”.

“Dobbiamo migliorare la fase difensiva, perché facciamo troppi errori che dobbiamo invece evitare, anche se contro il Verona per la prima volta non abbiamo subito gol”.