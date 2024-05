Sintesi e commento di Verona-Torino: solo una conclusione da palla inattiva per un Toro in difficoltà e anche nervoso, specie Bellanova

Il Toro per la sfida esterna del Bentegodi con l’Hellas Verona viene schierato da Ivan Juric con un 3-4-1-2. Vojvoda, Lovato e Masina a difesa di Milinkovic-Savic, linea mediana composta da Tameze e Ilic al centro, ai loro lati Rodriguez e Bellanova. Ricci dietro le punte Sanabria piazzato al centro e Zapata più esterno a sinistra. Le prime fasi di gioco mostrano subito un incontro tra due squadre schierate a specchio con i duelli a indirizzare le fasi dell’incontro. Il Toro ha maggior possesso del pallone, ma la pressione dell’Hellas è alta e aggressiva e i granata cercano la profondità attraverso lanci lunghi all’indirizzoi di Zapata prima, Sanabria poi e anche al vuoto. Dall’altra parte Masina e Lovato hanno buon gioco dell’ex Federico Bonazzoli. Prologo di un primo quarto d’ora di studio, con la prima conclusione di marca Hellas al 17′. Una lunga serie di punizioni e calci d’angolo battuti dai padroni di casa. Da sviluppi di calcio di punizione dall’out mancino, Lazovic cerca una conclusione col destro dopo un allontanamento corto dei giocatori granata. Ci deve mettere la testa Zapata per evitare problemi a Milinkovic-Savic. Da questo mini assedio dell’Hellas, sono i ragazzi di Baroni a prendere maggiore coraggio e al 24′ creano un serio pericolo al Torino. Noslin piazzato sul versante destro dell’area di rigore riceve spalle alla porta per poi offrire il pallone sul fondo a Lazovic. Cross all’indirizzo ancora per Noslin che ha modo di staccare solo soletto di testa.Il suo stacco è centrale e lento ed è facile presa per Milinkovic-Savic. Il Verona sembra dunque averne di più, come dimostrato anche da diversi duelli a centrocampo in cui i gialloblù hanno avuto la meglio. I lanci lunghi dei granata diventano ricorrenti e così serve un’invenzione di Ricci per la corsa di Bellanova per smuovere qualcosa. I granata guadagnano un angolo, va il fischiatissimo Ilic alla battuta. Cross a tagliare di mancino per Zapata che prova a girare di testa. Palla che va oltre la traversa. La fatica del Torino è lampante in fase di costruzione, quanto meno entrano in partita i centrocampisti nei duelli coi loro avversari. Subiscono falli Ricci, Ilic e Tameze, con quest’ultimo che fa ammonire Noslin per un intervento in ritardo a centrocampo. Granata in difficoltà, quindi nervosi. Lo dimostra Bellanova che dà un calcio a una borraccia dopo un duello perso di fronte a Ivan Juric con Serdar. Il tecnico lo ha subito ripreso avendo offerto così la possibilità all’Hellas di rendersi pericoloso e andare a calciare con Serdar, anche se il risultato è stato fuori misura. Ci prova al 44′ Noslin . Murato. E dopo un minuto di recupero le due squadre ritornano negli spogliatoi in vista della ripresa.