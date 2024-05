Verona-Torino, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Il campionato di Serie A sta giungendo alle battute finali ma diverse squadre sono ancora alla ricerca di punti importanti per i propri obiettivi. Verona-Torino, gara valida per la 36a giornata, è una di quelle in cui in palio ci sono punti pesanti: i padroni di casa sono impegnati nella lotta salvezza e vogliono approfittare dei passi falsi di Frosinone e Cagliari negli anticipi, i granata invece, in caso di successo, possono rilanciarsi per l’Europa, grazie anche alla sconfitta del Napoli contro il Bologna e alla possibilità che il nono posto possa valere per la qualificazione alla Conference League (nel caso in cui la Fiorentina dovesse arrivare ottava e vincere la Conference). Il calcio d’inizio è alle 15, segui Verona-Torino in diretta con noi.

Verona-Torino: il prepartita in diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI VERONA-TORINO

Ore 13.00 I due grandi dubbi per Ivan Juric in vista della partita contro il Verona riguardano Alessandro Buongiorno e Duvan Zapata. I due non sono al meglio della condizione ma sono ugualmente partite per Verona insieme ai compagni, il tecnico granata deciderà all’ultimo se e per quanto tempo impiegarli. Da segnalare inoltre il ritorno tra i convocati di Saba Sazonov, che nelle ultime settimane era stato fermato da un problema ai tendini. Ancora assenti invece Koffi Djidji, Gvidas Gineitis e Perr Schuurs.

Verona-Torino: le probabili formazioni

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Suslov, Lazovic; Bonazzoli. A disp. Chiesa, Berardi, Perilli, Vinagre, Corradi, Dawidowicz, Tchatchoua, Charlys, Belahyane, Silva, Mitrovic, Tavsan, Henry, Swiderski. All. Baroni.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Lovato, Masina; Rodriguez, Ilic, Tameze, Bellanova; Ricci; Sanabria, Okereke. A disp: Gemello, Popa, Sazonov, Buongiorno, Kabic, Lazaro, Linetty, Ciammaglichella, Savva, Zapata, Pellegri. All. Juric.

Dove vedere Verona-Torino in streaming e in TV

Verona-Torino in diretta streaming è trasmessa su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento. L’app di DAZN può essere scaricata su PC, smartphone, tablet, SmartTV, TimVision, AmazonFireStick e Google Chromecast. Inoltre, la partita sarà anche su Sky.

Verona-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni ufficiali

Verona-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 15.00