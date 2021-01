Urbano Cairo, dopo l’1-1 di Torino e Fiorentina, ha commentato il momento della squadra: “Sono fiducioso, anche Nicola lo è”

“Sanabria speriamo di presentarlo presto ma di mercato non parlo, per quello c’è Vagnati, è il suo mestiere”. Dopo Torino-Fiorentina il presidente granata, Urbano Cairo, ha così dribblato le domande sulle trattative di queste ultime ore di calciomercato. Il massimo dirigente granata ha però analizzato il pareggio della formazione granata, lamentandosi anche per il mancato rigore fischiato nel primo tempo per l’intervento di Dragowski su Lukic, che ha ricordato molto l’episodio di una settimana fa con il contatto tra Sirigu e Lapadula a Benevento.

Cairo: “Sul gol della Fiorentina siamo stati un po’ polli”

“E’ stata una partita in cui nel secondo tempo si è giocato poco. A Benevento ci hanno dato contro un rigore, qui per una cosa peggiore, con la palla che era ancora in gioco, non l’hanno dato. Non voglio attaccarmi a questo, però tutto fa – ha dichiarato Cairo – stasera ci sono state anche buone cose, poi nel secondo tempo si è giocato poco. La Fiorentina ha trovato quel gol dove siamo stati un po’ polli. Ma sono fiducioso e lo è anche Nicola. Quindici punti sono pochi ma c’è anche chi ne ha di meno” ha dichiarato il presidente granata.

Ad assistere alla partita tra Torino e Fiorentina c’era anche Maxime Nana, il procuratore di Nicolas Nkoulou oltre che di Wilfred Singo. “Nkoulou? Non lo so, non ne abbiamo parlato” ha spiegato Cairo prima di lasciare lo stadio.