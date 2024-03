Al termine della sfida tra il suo Napoli e il Torino, Francesco Calzona ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky

Pareggio deludente per il Napoli a pochi giorni dalla notte di Champions League in cui ci sono in palio i quarti. Gli azzurri sono stati bloccati da un buon Torino, con Calzona che nulla ha potuto per mettere troppo in difficoltà la retroguardia granata. Proprio l’allenatore dei campioni d’Italia in carica ha poi rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport, dichiarando: “Sono contento della squadra che ha creato tantissimo ed è stata ordinata in campo. Abbiamo avuto tantissime occasioni da gol concedendo poco, se continuiamo così andiamo lontano“.

Le parole di Calzona

“Prepariamo la prossima partita come tutte le altre. Siamo il Napoli e dobbiamo andare a Barcellona a fare la nostra partita senza aver paura dell’avversario che è forte. Tutte queste partite ci fanno allenare poco ma la squadra ha fatto qualcosa di importante. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto finora e ho avuto subito grande disponibilità da parte dei ragazzi. Kvaratskhelia è un giocatore speciale, gli ho dato fiducia chiedendogli cose che mi ha dato. Anche Mario Rui è stato uno dei migliori, mi dispiace solo che si sia giocato 24 minuti effettivi sui 52 del secondo tempo ma la squadra ha dato il massimo. Modulo? Ora devo dare delle certezze alla squadra, il piano B c’è ma essendo minimo non c’è tempo di cambiare modulo perché creerei ancora più confusione nella testa dei giocatori. Si va avanti su una squadra per cercare di dare certezze ai ragazzi”.