Le parole del tecnico dell’Inter Cristian Chivu alla vigilia della sfida contro il Torino

Alla vigilia della sfida della 34a giornata di Serie A contro il Torino, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha presentato la sfida dell’Olimpico in conferenza stampa. Di seguito, le sue parole.

La conferenza stampa

Come arriva la squadra al match? Cosa chiede alla squadra?

“Serve l’atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti”.

Come state vivendo il momento?

“Siamo sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto. Sappiamo quanto abbiamo lavorato ma siamo consapevoli che mancano ancore partite e punti a uno dei nostri obiettivi”

Come sta Lautaro? Gioca Sommer?

“Lautaro è migliorato e la settimana prossima dovrebbe rientrare in gruppo. Sommer vediamo domani”

Come sta Bastoni?

“Stringe i denti e sta facendo lavoro di condizionamento atletico. Oggi si è allenato con la squadra, Petar sta bene e negli ultimi due mesi ha avuto un problema alla mano con una tripla frattura e non l’abbiamo mai detto. Tanto di cappello a lui, ha giocato tante partite con il gesso, ora che sta bene è tornato a pieno regime. Ora non è più condizionato, la mano lo aveva un po’ frenato”