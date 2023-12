L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio in casa del Torino

“La strada è questa, ci sta mancando un pizzico di fortuna per ottenere i risultati ma poco interessa. Andiamo dritti per la nostra strada, accettando il sacrificio. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, probabilmente il pareggio è giusto. Se avessimo vinto sarebbe stato un bel regalo di Natale e credo che i ragazzi se lo sarebbero meritato. La partita l’abbiamo gestita. Il Torino ha dei contenuti importanti e gli abbiamo concesso pochissimo. Non ricordo occasioni da gol clamorose o svarioni della mia squadra. Abbiamo giocato da Udinese in un momento di difficoltà, devo dire bravi ai ragazzi.Oggi non c’è niente da dire. Anche i tifosi ci hanno dato un supporto incredibile, ma un episodio ce l’ha condannata. Sono sicuro e convinto di cosa stiamo facendo e di dove andremo”.