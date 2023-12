Ivan Ilic, dopo aver realizzato il gol del pareggio nella gara contro l’Udinese, ha commentato il match ai microfoni di DAZN

“Volevo fare gol, sì. No sto scherzando, non era voluto, volevo fare un cross. Poi è andato bene e sono stato fortunato. Sono contento che non abbiamo perso e di aver portato un punto a casa. Penso sia la sesta partita che giochiamo bene, dobbiamo continuare così. Aspettiamo la prossima, prepariamo tutto per fare tanto bene. Sono migliorato allenandomi, dando tutto al 100%. Juric mi dice sempre che devo essere concentrato, io sono qui ad ascoltarlo per fare bene. Europa? Non voglio parlarne, andiamo pian piano e poi vediamo”.