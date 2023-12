Al termine di Torino-Udinese Ivan Juric ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN: le sue dichiarazioni

“Sarebbe stato un peccato perdere, abbiamo dominato dall’inizio alla fine. VOlevamo i tre punti, ma sono molto soddisfatto per come la squadra è rimasta in campo. Possiamo già pensare alla prossima. Zapata-Sanabria? Mi sono piaciuti, ognuno ha avuto le sue palle gol. Erano molto presenti, con spirito. Quando non fai gol ti manca qualcosa ma sono soddisfatto”.

“Ilic? Può migliorare tanto e diventare più affidabile. In certe situazioni è un po’ bambino, ma è normale e sta crescendo. Lui è sulla strada giusta”.

“Mercato? Ci pensa Davide che è molto attento, io penso ad allenare. Poi se qualcuno è scontento e vuole giocare di più allora bisognerà fare dei ragionamenti. La squadra è dura e tosta, cercheremo di affrontare tutti a viso aperto già dalla prossima, per fare buone prestazioni”.

“Ultimamente ci stiamo allenando bene, senza perdere tempo. Quando è così io mi diverto. Stiamo facendo una buona striscia di risultati, ora incontreremo la Fiorentina che abbiamo visto in grandissima forma”.

Juric: “Quando fai una partita così è sempre un’occasione persa”

Juric poi è intervento in sala stampa: “La squadra ha dominato, ha giocato come doveva giocare, con grandissima attenzione a non subire il contropiede perché hanno giocatori velocissimi. Sarebbe stata una grande beffa perdere, poi ci è andata bene alla fine perché è stato un cross più che un tiro. Siamo mancanti nei tiri, nei calci d’angolo battuti male, dobbiamo essere più precisi. La squadra ha fatto una gara con grande spirito. Quando fai una partita del genere è sempre un’occasione persa”.

Su Radonjic: “Radonjic poteva fare meglio. Se può essere il vice Vlasic? Sono tutti giocatori del Torio che possono fare meglio. Quando penso che potrebbe essere utile, giocherà. Ma queso vale per tutti”.

Sui cambi: “Perché non ho messo Pellegri? Ho inserito Radonjic e Karamoh, ho pensato che bastassero”.

Sull’assenza di Linetty: “Linetty ha qualità che sente la gara per novanta minuti. Ma sono soddisfatto sia delle prestazioni di Ricci e Ilic”.