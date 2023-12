Sintesi e commento di Torino-Udinese: Ilic risponde alla rete di Zarraga, finisce 1-1

Per la sfida all’Udinese, Juric schiera un Torino simile a quello delle precedenti uscite pur con qualche eccezione dovuta alle necessità. Mancano Bellanova, squalificato, e Linetty, infortunato: sulle fasce giocano sia Lazaro che Soppy, con Vojvoda che parte dalla panchina, mentre in mezzo c’è Ricci con Ilic, alle spalle di Vlasic e delle due punte. Cioffi schiera Lucca in attacco: tra gli ex – ha giocato nelle giovanili ma mai in Prima squadra – è quello più atteso. Equilibrio nei primi minuti: conquista un angolo al 4′ l’Udinese ma non sfrutta il corner. Poco dopo è Vlasic ad impegnare Silvestri in un’azione partita da un lancio lungo di Milinkovic-Savic. Al 12′ Lucca appostato sul secondo palo prova ad impensierire Milinkovic-Savic: è troppo defilato, però, e non inquadra la porta. Cresce il Torino: Ilic obbliga Silvestri a distendersi e mettere il pallone in angolo, poi su punizione Vlasic spedisce la palla altissima. Brivido quando Soppy, al 33′, sbaglia il tocco e lancia Lucca: rimedia Buongiorno sul tiro dell’attaccante dell’Udinese. Qualche problemino per Lazaro che si tocca la spalla: si scalda per precauzione Vojvoda ma l’austriaco sembra riuscire a riprendere il gioco. Il Toro controlla la partita senza correre grossi rischi anche se allo stesso tempo non riesce a sfondare il muro dell’Udinese. Concessi due minuti di recupero: non cambia però il risultato, si va al riposo sullo 0-0.

Il secondo tempo: Ilic risponde a Zarraga

Si riparte senza cambi da una parte e dall’altra. Il Toro come già era accaduto nel primo tempo fa la partita anche se l’Udinese non rinuncia a farsi vedere, di tanto in tanto, dalle parti di Milinkovic-Savic. E come nei primi 45′ non ci sono da segnalare grossi interventi dei due portieri. Juric manda in campo Vojvoda al quarto d’ora e richiama in panchina Soppy, poi sceglie anche di giocarsi la carta Radonjic, per dare un po’ di imprevedibilità. La partita cambia a dieci minuti dalla fine: al 35′ la difesa del Toro si fa trovare impreparata. Sul cross di Ferreira, Zarraga anticipa Tameze e batte Milinkovic-Savic. Ci prova a Juric a rimettere le cose a posto cambiando l’assetto: dentro Karamoh al posto di Lazaro al 41′. Finita? No, la riapre Ilic, con un gol che sembra un cross sbagliato ma si trasforma nella rete dell’1-1, quella che ridà verve alla squadra. Il finale è incandescente, da una parte e dall’altra: ma non si va oltre l’1-1 in questa ultima al Grande Torino del 2023.