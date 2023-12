Torino-Udinese, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Udinese è l’ultima sfida casalinga – il 2023 si chiuderà a Firenze – dell’anno solare. I granata di Juric sono reduci da tre gare senza subire gol che hanno portato in dote sette punti ma dovranno fare a meno di un giocatore che in questo 3-5-2 si è rivelato fondamentale per gli equilibri della squadra, ossia Linetty, infortunato. Sarà indisponibile ma in questo caso per squalifica anche Bellanova. Dall’altra parte l’Udinese che ha vinto l’unica partita del suo campionato proprio lontano dalle mura amiche. Segui la diretta di Torino-Udinese su Toro.it.

Torino-Udinese: il prepartita

Ore 13 Mancano due ore all’inizio della sfida tra Torino e Udinese. Intorno allo stadio ci sono già i tifosi granata che aspetteranno l’arrivo dei pullman delle due squadre, previsto fra le 13.15 e le 13.30. A Torino è una bella giornata di sole con temperature ben al di sopra della media.

Torino-Udinese: dove vederla in tv e streaming

La partita del Toro di oggi sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare di serie A. Torino-Udinese in streaming sarà quindi disponibile su quei dispositivi in cui è possibile utilizzare l’abbonamento: smart tv, tabelt, smartphone.

Torino-Udinese: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Soppy, Vlasic, Ricci, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Gineitis, Lazaro, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri. All. Juric.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Ferreira, Perez, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. A disp. Padelli, Okoye, Guessand, Tikvic, Masina, Ehizibue, Kristensen, Zarraga, Camara, Aké, Pafundi, Success, Thauvin. All. Cioffi.

Torino-Udinese: le formazioni ufficiali

Torino-Udinese: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15