Primo tempo / Roma-Torino 2-0: granata (in dieci) inesistenti - Toro.it

Sintesi e commento del primo tempo di Roma-Torino: subito fuori Singo, poi il gol di Mkhitaryan porta in vantaggio i giallorossi

La formazione è quella rivoluzionata in parte annunciata. Sicuramente spicca l’esclusione di Sirigu (in porta c’è Milinkovic-Savic), ma nemmeno Nkoulou e Rincon sono della partita. In difesa c’è Buongiorno con Lyanco e Bremer mentre Gojak fa la mezzala e Meitè agisce davanti alla difesa. Il 3-5-1-1, con Lukic a ridosso di Belotti, dura veramente poco, appena 14 minuti. Tanto ci mette Singo a farsi espellere da Abisso per doppia ammonizione, anche se il secondo giallo forse è severo. La Roma, che già si era fatta vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, prende pian piano possesso del campo e in area sembra quasi un tiro a segno, Prova dopo prova, alla fine il gol della Roma arriva: Mkhitaryan, sempre lui, porta avanti la squadra giallorossa e per il Toro la strada si fa ancora più in salita. Sembra quasi che la squadra, che dietro resiste agli assalti dell’undici di Fonseca, possa resistere sull’1-0. Ma al 43′ un contatto tra Bremer e Dzeko (sulla linea dell’area, anche se in un primo momento l’intervento sembrava fuori) porta Abisso a concedere il calcio di rigore. Veretout non sbaglia, sigla il 2-0 e come se non fosse già abbastanza si fa male pure Ansaldi, sostituito da Edera.