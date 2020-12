LIVE Roma-Torino: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Roma-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Roma-Torino chiude la 12a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Quella dell’Olimpico è una partita molto importante per la squadra di Marco Giampaolo che, dopo i pareggi ottenuti da Genoa e Crotone, si trova ora a condividere l’ultimo posto in classifica proprio con la formazione calabrese. La formazione granata deve cambiare marcia in fretta perché la serie B inizia davvero a far paura. La Roma, dal canto suo, cerca una vittoria che potrebbe permettergli di raggiungere la Juventus al terzo posto e avvicinarsi al Milan, primo. Segui Roma-Torino in diretta su Toro.it.

Roma-Torino: il prepartita in diretta

Ore 18.45 Mancano ancora due ore al calcio d’inizio della partita tra Roma e Torino e le due squadre non sono ancora giunte allo stadio Olimpico. Per la partita di questa sera Marco Giampaolo deve fare a meno di diversi giocatori indisponibili: Zaza, Millico, Murru, Verdi oltre a Baselli, che è però sempre più vicino al recupero. Fonseca ha invece recuperato Kumbulla e Mancini in difesa: una buona notizia considerato che Cristante (che spesso è stato utilizzato da centrale) sarà assente per squalifica.

Roma-Torino: le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A disp. Mirante, Farelli, Juan Jesus, Kumbulla, Fazio, Karsdrop, Calafiori, Milanese, Diawara, Carles Perez, Villar, Mayoral. All.: Fonseca.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Bonazzoli, Belotti. A disposizione. Sirigu, Rosati, Izzo, Buongiorno, Nkoulou, Vojvoda, Meité, Segre, Gojak, Edera, Vianni. Allenatore: Giampaolo

Roma-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita Roma-Udinese, in diretta, sarà visibile su Sky Sport Serie A, canale 202 del satellite, e su Sky Sport canale 251. La partita è visibile anche in streaming su Sky Go e su Now Tv. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Roma-Torino: le formazioni ufficiali

Roma-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45