Fonseca: "Non mi è piaciuto aver preso gol dal Toro" - Toro.it

Le parole dell’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, al termine della partita vinta dalla sua squadra contro il Torino per 3-1

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha così commentato ai microfoni di Sky la vittoria della sua squadra per 3-1 contro la Roma: “Il nostro obiettivo era vincere e abbiamo vinto bene. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile ma l’abbiamo gestita bene tranne che nella parte finale. Negli ultimi minuti loro hanno iniziato a pressare, noi non abbiamo gestito bene il pallone e abbiamo permesso loro di avvicinarsi alla nostra area di rigore. Non mi è piaciuto questo, come non mi è piaciuto l’aver preso un gol”.

Fonseca: “Classifica? Siamo soddisfatti”

Fonseca ha poi parlato dei singoli giocatori: “Pellegrini oggi ha fatto un bel gol e anche una buona partita. Pellegrini può fare sia la mezzala che il trequartista, con il Bologna aveva fatto una buona posizione e per questo oggi ho deciso di riproporlo in avanti. Sono soddisfatto di Mancini e Smalling, Mancini l’ho tolto all’intervallo perché aveva preso un giallo. Zaniolo? Dobbiamo aspettarlo”. Infine, sulla classifica: “La classifica? Siamo soddisfatti di essere in questa posizione, adesso però dobbiamo già pensare alla prossima partita contro l’Atalanta”.