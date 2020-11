Primo tempo / Torino-Lazio 2-1 al 45': Bremer e Belotti firmano la rimonta - Toro.it

Vantaggio biancocelesti, poi rimonta del Torino con Bremer, in gol da angolo, e Belotti che trasforma un rigore da lui conquistato

La sorpresa in formazione è l’assenza di Nkoulou: in realtà una scelta da leggere in chiave Genoa, con l’obiettivo di ritrovarsi con una squadra che possa reggere le tre gare in una settimana. Per il resto Giampaolo propone la formazione annunciata, col rientro dei “titolari” sulle fasce e anche in mezzo al campo. La gara del Toro non parte benissimo perché la Lazio passa al quarto d’ora passa con Pereira. Un vantaggio che dura solo quattro minuti, dato che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bremer va in tuffo e di testa batte Reina. Respirano i granata e la partita si fa più equilibrata: prima una grande azione di Linetty che impegna il portiere, poi il fallo in area su Belotti che Chiffi vede concedendo il calcio di rigore. Il Gallo non tira benissimo ma trasforma e così il Toro si trova avanti. Poco dopo ancora un episodio da moviola in area della Lazio: sembra netto il fallo su Verdi ma stavolta l’arbitro non lo concede.