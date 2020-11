Inzaghi: "Ci siamo complicati noi la partita. Ci tenevamo a vincere" - Toro.it

Le dichiarazioni del tecnico Simone Inzaghi dopo il 4-3 ottenuto dai suoi in rimonta nella sfida tra Torino e Lazio

Commenta così SImone Inzaghi la prestazione dei suoi contro il Torino, valsa 3 punti: “Una vittoria importante e difficile contro una squadra di valore e ben allentata. Abbiamo preso un 3-2 in modo strano. Fino alla fine ci abbaimo sempre creduto. Il primo tempo molto bene ma non siamo riusciti a gestire il gioco. Non è stato semplice, come neanche andare a brugge e venire poi qui. Noi vorremmo allenarci in un altro modo ma ci dobbiamo allenare e speriamo che questa situazione passi il più in fretta possibile.”

Il tecnico: “Dobbiamo crescere e mantenere alta al concentrazione

Ancora Inzaghi: “Ci siamo complicati noi la partita: primo gol su calcio piazzato, il secondo su rigore e il terzo su rimessa. Dobbiamo crescere e mantenere la concentrazione più alta. Caicedo mi ha dimostrato di esser eimportantissimo, perchè con l’Atalanta ha segnato, poi non ha giocato ed è tornato a Brugge. É molto disponibile. Volevo farlo entrare prima ma avevo dei cambi forzati. La mia esultanza? Non potevo non andare ad abbracciare i miei ragazzi. Ci tenevamo tanto a vinvece. Siamo in un momento dove cimancano uomini. Alcuni sono rientrati ieri. É un gruppo dai grandi valori.“