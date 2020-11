Caicedo: “Il Toro merita più di quell’unico punto in classifica”

Le dichiarazioni di Caicedo, autore dell’ultimo gol al termine di Torino-Lazio, terminata per 4-3 a favore dei biancocelesti

Commenta così Caicedo la prestazione offerta contro il Torino: “Abbiamo recuperato con lo spirito. Penso che questa squadra non molli mai. Oggi avevamo davanti un avversario forte, che sa quello che fa. Meriterebbero di più di quel punto che hanno. Testa avanti, dobbiamo pensare a continuare così. Il gol? Ho fatto un 1-2 con un difensore del Toro. Non molliamo mai. Lì bisognava essere cattivi e pensare solo a fare gol. Io lavoro per questo. Il mister ha detto più volte che non eistono titolari e riserve. Bisogna essere compatti e adisposizione. Io faccio il mio lavoro per farmi trovare pronto in un momento come questo. Abbiamo fatto un grande sacrificio oggi anche per i ragazzi che hanno avuto il coronavirus. Bisogna continuare così. Mancano ancora dei giocatori ma stiamo lavorando nel modo giusto.“