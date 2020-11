Le pagelle di Torino-Lazio: Lukic il migliore, Nkoulou entra e sbaglia tutto - Toro.it

Il difensore entra in campo ma nel finale è protagonista di due errori decisivi, Lukic segna il gol che illude, Sirigu sbaglia ancora

SIRIGU 4: terzo errore di fila dopo quelli contro Cagliari e Sassuolo. Sulla punizione di Milinkovic-Savic, quella del 2-2, sua la responsabilità della rete che rimette tutto in parità. Nel finale su Caicedo poteva

VOJVODA 5: non gli ha fatto bene il turno di riposo, perché la freschezza non si vede proprio mentre si vedono errori che solitamente non commette, oltre ad una minore progressione. E Singo scalpita… (st 25′ SINGO 6: entra e su quella fascia la musica cambia).

BREMER 6.5: una giornata di quelle a cui aveva abituato nei mesi scorsi, quando si trasformava in bomber a sorpresa. Su angolo sceglie il tempo giusto e pareggia i conti, nella ripresa lancia Belotti nell’occasione più nitida sprecata da Verdi. E dietro cresce l’intesa con Lyanco.

LYANCO 6: la fiducia di Giampaolo ma soprattutto la continuità gli permettono di giocare con la mente più sgombra ma soprattutto, ed è quello che più interessa, senza tutta quella irruenza che aveva caratterizzato il post lockdown.

RODRIGUEZ 5.5: luci e ombre, perché quando si propone in avanti i risultati non sono dei migliori e dietro, come poi nel finale con Caicedo, pasticcia anche lui.

(continua a pagina 2)