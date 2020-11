Giampaolo: "Follia assoluta, ci vuole l'esorcista" - Toro.it

Le parole di Marco Giampaolo, tecnico granata al termine della sfida tra Torino e Lazio, finita per 3-4 a favore dei biancocelesti

Ancora niente vittoria per il Torino, che si è fatto rimontare dalla Lazio, chiudedo con un 3-4 al Grande Torino. Giampaolo commenta così la prestazione die suoi: “É impossibile perdere una partita così, non c’è tecnica o tattica che tenga. Non c’è giustificazione, follia assoluta. Si tratta di capire il momento, mestiere. È il 90′, vita o morte, abbiamo bisogno di punti. La squadra l’ha fatta bene la partita, ma non possiamo regalare punti così, queste sono sconfitte che ti ammazzano. Non giustificabile. Faccio fatica a pensare alla partita di mercoledì, ora devo smaltire questa ed è tosta. Quando fai mesi di sacrifici non puoi regalare questo. Per noi è tutto possibile e impossibile, visto quello che abbiamo sciupato nelle ultime partire.“.

Il tencnico granata: “Mi auguro che la squadra voglia spaccare il mondo”

Continua il tecnico del Toro: “È una squadra che da gennaio scorso avrà vinto tre partire. Costruisci la tua autostima un pezzettino alla volta. E la squadra ha fatto progressi, ma questi punti in qualche modo li devi portare a casa. Io mi auguro che la squadra sia avvelenata, che non dorma, che abbia voglia di spaccare il mondo, che è lo stesso sentimento che ho io in questo momento. Non dirò nulla alla squadra, mercoledì si gioca. Ci vuole l’esorcista. Mercoledì si gioca e ognuno faccia il suo. “.