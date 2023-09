La conferenza stampa di presentazione di Ivan Juric, allenatore del Torino, della gara di domani tra i granata e la Roma

Manca sempre meno alla quinta giornata di Serie A per il Torino, che chiuderà le partite di questo fine settimana. Torino-Roma è in programma domani sera, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Come di consueto, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Di seguito le sue parole. “Si sono sbloccati, hanno vinto con l’Empoli e in Coppa, hanno tante opzioni e sono in un buon momento”.

Si aspetta il sold-out?

“Ci fa piacere l’entusiasmo, i tifosi ci daranno una mano come sempre”.

Come stanno i giocatori che dovevano recuperare?

“Vlasic e Ilic ci saranno, Vojvoda spero la prossima, Zima continua ad avere problemi col ginocchio, non riesce ad allenarsi con continuità”.

Come vede Sazonov?

“Come centrale, il ragazzo mi dà una buona impressione, c’è tanto da lavorare a livello tattico che a livello di passo, gamba, movimenti. Siamo in emergenza totale ma secondo me ha ancora bisogno di lavoro”.

Cosa è cambiato con Radonjic? Perché con le grandi non incide? Potrebbe giocare in una posizione più avanzata?

“Lui è sempre uguale, sempre lo stesso ragazzo. Lo devi prendere com’è. Perché non incide con le grandi? Spesso discutiamo su questo, lo metti contro certi giocatori e si diverte, lo metti contro Djidji e non tocca palla. Contro certi giocatori si fa fatica, trovando difensori forti si fa fatica ad emergere. Quando giochiamo contro una difesa a quattro giochiamo con due attaccanti, Rado spesso tende ad andare sulla fascia, noi vorremmo giocasse invece più centrale. Con Karamoh e Vlasic invece è diverso. Se giochiamo contro una difesa a tre va ad inserirsi tra terzino e difensore centrale”.

Può essere la svolta?

“Vogliamo fare la terza vittoria e pensiamo solo a domani e non a una svolta, di quelle ce ne saranno tante”

Cosa chiedi al gruppo per domani?

“Quello che mi ha fatto rattristare è che a Milano ho perso la squadra, da un po’ vedevo certe cose. Ci siamo ritrovati adesso, spero che la squadra resti concentrata, se resta sul pezzo allora potremo fare bene. Mi auguro di ripetere le ultime due prestazioni. Mi aspetto una grande prestazione”.

Ricci-Tameze, è una formula ripetibile? Quanto l’ha soddisfatta?

“Tameze è un giocatore completo, in mezzo siamo ben coperti, abbiamo le soluzioni, Ricci lo preferisco a destra.