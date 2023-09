Ecco la probabile formazione della Roma che affronterà oggi il Torino alle 20.45 all’Olimpico Grande Torino

Stasera la Roma di Mourinho scenderà in campo all’Olimpico Grande Torino per la sfida contro i granata di Juric. I giallorossi arrivano da un inizio di campionato non entusiasmante, infatti hanno totalizzato solamente 4 punti nelle prime 4 giornate, ma sono in via di ripresa dopo aver distrutto l’Empoli 7-0 e aver vinto nella trasferta di Europa League contro lo Sheriff. Proprio la trasferta che risale ad appena 3 giorni fa potrebbe risultare un fattore vantaggioso per i giocatori di Juric. Entrambe le squadre vogliono una vittoria, il Toro per dare continuità ai risultati positivi contro Genoa e Salernitana, la Roma per riscattare questo inizio di campionato.

La Roma senza Renato Sanches, Paredes al suo posto

La Roma di Mourinho arriva da una trasferta europea giocata appena 3 giorni fa e nella quale un giocatore importante arrivato in estate è dovuto uscire per infortunio: Renato Sanches. Il centrocampista in prestito dal PSG aveva già trovato il gol con la nuova maglia nella vittoria schiacciante dei giallorossi contro l’Empoli. Contro lo Sheriff, tuttavia, il portoghese è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per circa 2 settimane. Al suo posto potrebbe giocare l’altro centrocampista ex del PSG arrivato in estate: Leandro Paredes. Inoltre Pellegrini sarà in panchina e Aouar sembrerebbe il prescelto al posto da titolare.

Mourinho conferma il 3-5-2

Con ogni probabilità lo Special One riconfermerà il modulo del 3-5-2 o del 3-1-4-2 in base alla posizione in campo di Cristante. In porta giocherà Rui Patricio e davanti a lui la difesa a 3 composta da Mancini, Llorente e Ndicka. Sulle fasce agiranno Spinazzola e Kristensen. Davanti alla difesa si posizionerà Cristante, con Paredes e Aouar che completeranno il reparto di centrocampo. L’attacco sarà composto dalla coppia Lukaku-Dybala. I due, che hanno caratteristiche estremamente diverse dovranno lavorare insieme. L’argentino dovrà abbassarsi a fare la seconda punta per costruire le azioni mentre il numero 90 dovrà fare il lavoro della prima punta: sponde, fare a sportellate con i difensori e eventualmente fare gol.

La probabile formazione della Roma

Ecco la probabile formazione che verrà schierata da Mourinho questa sera:

Probabile formazione Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All. Mourinho. A disp: Svilar, Boer, Smalling, Zalewski, Celik, Karsdrop, Bove, Pellegrini, Pagano, Belotti, El Shaarawy, Azmoun

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches