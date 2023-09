I convocati di Ivan Juric e Jose Mourinho per Torino-Roma, quinta giornata di Serie A in programma domenica alle ore 20:45

Torino e Roma chiudono la quinta giornata di Serie A Tim 2023/2024. Calcio d’inizio in programma domenica 24 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La squadra Ivan Juric ha raccolto 7 punti in quattro partite (2 vittorie, 1 pareggio ed 1 sconfitta), mentre quella di Jose Mourinho ne ha raccolti 4 (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte). I giallorossi arrivano dalla vittoria per 7-0 contro l’Empoli in casa, mentre i granata dall’ottimo 3-0 dell’Arechi. Di seguito la lista dei convocati delle due squadre.

Torino-Roma: i convocati di Juric

Portieri: Milinkovic-Savic, Gemello, Brezzo,

Difensori: Antolini, Bellanova, Buongiorno, N’Guessan, Lazaro, Rodriguez, Sazonov, Schuurs, Soppy.

Centrocampisti: Gineitis, Linetty, Ricci, Tameze, Ilic

Attaccanti: Karamoh, Pellegri, Radonjic, Sanabria, Seck, Zapata, Vlasic

Torino-Roma: i convocati di Mourinho

In attesa di comunicazione