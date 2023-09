Torino-Roma, le formazioni ufficiali: per la seconda volta consecutiva non c’è Vlasic nell’undici di Juric

Non c’è Samuele Ricci nella formazione titolare scelta da Ivan Juric per la sfida contro la Roma. È questa la grande notizia di casa Torino, oltre alla seconda esclusione consecutiva di Vlasic. Il croato probabilmente non è al meglio, e il tecnico croato ha preferito affidarsi a Seck. Titolare anche Ilic, che rientra dopo la non convocazione contro la Salernitana.

Torino-Roma: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Seck, Radonjic; Zapata. A disp. Gemello, Brezzo, Soppy, Sazonov, N’Guessan, Ricci, Linetty, Gineitis, Karamoh, Vlasic, Sanabria, Pellegri. All. Juric.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. A disp. Boer, Svilar, Karsdorp, Pellegrini, Belotti, Azmoun, Celik, Aouar, Bove, Zalewski, Pagano. All. Mourinho