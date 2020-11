Conti: "La squadra non voleva perderla, ho visto lo spirito Toro" - Toro.it

Le parole di Francesco Conti al termine di Torino-Sampdoria 2-2: ecco come il vice di Giampaolo ha commentato il pari

Il vice di Marco Giampaolo, Francesco Conti, è intervenuto al termine di Torino-Sampdoria per commentare il 2-2 raccolto dai granata. Che hanno subito l’ennesima rimonta ma hanno pareggiato con Meité. “Sono soddisfatto per come è arrivato il pareggio, sì. Trovarsi sotto in un quarto d’ora e aver recuperato la partita con quell’impeto e quello spirito è un buon segnale”, ha spiegato il vice di Giampaolo. “I ragazzi non si sono disuniti, hanno combattuto, ho visto lo spirito Toro, una squadra che non voleva perdere e ha reagito colpo su colpo. Dopo aver trovato il pari abbiamo provato a vincerla”.

Conti in vista del derby: “Speriamo di ritrovare il mister”

Un Torino che non riesco a svoltare: “Stiamo migliorando, ogni volta ci sfugge la partita per un dettaglio ma noi non molliamo, arriveremo a trovare la soluzione definitiva”. A gara in corso la squadra ha cambiato sistema: “Abbiamo dimostrato che sono due sistemi che si possono usare a seconda di partite e soluzioni. La squadra li ha metabolizzati entrambi e quindi è un segnale buono”. Con quelli di stasera sono 22 i gol subiti dai granata, ma Conti assolve la difesa: “Il problema non è di reparto, ma di squadra. Parliamo di un equilibrio di squadra da trovare e siamo sicuro che lo troveremo”. Ci sarà Giampaolo in panchina all’Allianz? “Non vediamo l’ora che riprenda in mano il tutto. Lavoreremo consci dell’importanza del derby e indosseremo il miglior abito per questa partita”.