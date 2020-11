Belotti: "Abbiamo concesso un quarto d'ora da stupidi..." - Toro.it

Il capitano del Torino, Andrea Belotti, si rammarica per il pareggio contro la Sampdoria, dopo l’iniziale vantaggio da lui firmato

Deluso per non aver fatto bottino pieno, Belotti, dopo il pareggio contro la Sampdoria: “C’è rammarico perché abbiamo creato occasioni da gol, dispiace portare a casa un pareggio dopo aver concesso un quarto d’ora nel secondo tempo, da stupidi. Abbiamo concesso 2-3 occasioni e ci hanno fatto due gol…“. Poi sulla crescita della squadra. “Questo Toro cresce, ogni giorno migliora, è sempre più squadra ma manca lo step in più da trovare dentro di noi. Creiamo ma non riusciamo a portare a casa i tre punti, può essere un momento anche così, arriverà quello in cui le cose gireranno nel verso giusto e arriveranno le vittorie”. Sul momento dei granata: “La squadra non era in un fosso, le prestazioni ci sono state, la forza della squadra è immensa ma ci sono quei momenti in cui ci fanno gol, subiamo due tiri e due gol, il calcio è anche questo ma sono convinto che arriveranno tempi migliori, e le vittorie faranno morale”.