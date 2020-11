Le pagelle di Torino-Sampdoria: Singo e Belotti sugli scudi, male Bremer - Toro.it

Bremer e Lyanco disattenti sul secondo gol doriano, Verdi entra e dà qualità: le pagelle di Torino-Sampdoria, Serie A 2020/2021

SIRIGU 5,5: il primo tempo scivola via senza brividi, poi salva su Quagliarella dopo pochi secondi nel secondo tempo. Il tiro di Candreva – che fa 1-1 – gli passa sotto le gambe: era potente, ma il portiere granata avrebbe potuto fare qualcosa in più. Inevitabile, invece, l’1-2.

BREMER 5: il 36 non è in giornata. Tiene bene nelle fasi di calma, ma si perde nei momenti clou della partita. Tiene con sufficienza Quagliarella nell’azione dell’1-1, poi si addormenta sul lancio di Thorsby e permette al 27 di segnare in libertà.

LYANCO 5,5: la disattenzione sul gol dell’1-2 doriano penalizza una prestazione per il resto positiva. Il 4 tiene la linea da centrale e gioca con buona aggressività, sfiorando anche il gol nell’area avversaria. Ma il blackout su quel lancio, alla fine, cancella parte delle cose positive.

RODRIGUEZ 6: il 13, nel modulo con la difesa a tre, è un prezioso regista difensivo. Dalle sue parti, inoltre, il Toro non rischia quasi nulla. E all’attivo c’è un altro gol sfiorato su punizione, dopo quello in settimana contro l’Entella. Esce per tattica e non per demeriti. (Dal 26′ st. VERDI 6: ha innegabili qualità, mette sulla testa di Meité il gol del 2-2 ma poi si divora il 3-2 aprendo troppo il destro).

