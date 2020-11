Primo tempo / Torino-Sampdoria 1-0: il gol di Belotti premia un bel Toro - Toro.it

Serie A 2020/2021, il primo tempo di Torino-Sampdoria finisce 1-0: Belotti, al secondo tentativo, segna. Singo è inarrestabile

Il Torino inizia in pieno controllo. Non muove il pallone a ritmi forsennati, ma crea trame interessanti. Come quella che, al settimo, porta Belotti a segnare l’1-0: Zaza conduce, Linetty rifinisce, il Gallo segna ma il VAR annulla. Un peccato, perché l’azione era di una inconsueta fluidità. I granata non si perdono, la Sampdoria opera solo di ripartenza. Al diciassettesimo, Ansaldi centra da sinistra, Zaza sfiora di testa ma manda a lato. Al venticinquesimo, il Toro passa. E’ Singo – inarrestabile – che tiene in campo un pallone sulla destra, supera Augello e Quagliarella e mette in mezzo per Belotti, che in spaccata fa 1-0 e dedica il gol a Marta, un’amica di famiglia recentemente scomparsa. Il Doria spaventa con Candreva, che riceve da Quagliarella e calcia forte: Lyanco è provvidenziale e devia. Il 27 cerca poi una torsione di testa a quattro dalla fine, ma manda alto.