LIVE Torino-Sampdoria: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Sampdoria, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Sampdoria è uno dei due posticipi del lunedì di questa nona giornata del campionato di serie A 2020/2021, l’altro è Genoa-Parma. La squadra granata è reduce dalla sconfitta per 4-2 subita a San Siro per mano dell’Inter, ma in settimana ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia battendo la Virtus Entella per 2-0. I blucerchiati sono stati invece prima sconfitti per 2-1 in casa dal Bologna e successivamente per 3-1 dal Genoa nel derby di Coppa Italia. Il calcio d’inizio è alle ore 18.30. Segui Torino-Sampdoria in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Sampdoria: il prepartita

Ore 16.15 – E’ una giornata fredda a Torino dove, fra poco più di due ore, la formazione di Marco Giampaolo (quest’oggi ancora sostituito dal vice Francesco Conti per via del Covid) affronterà la Sampdoria. Ricordiamo che nella partita odierna, così come accaduto in tutte le altre di questo turno di campionato, le due squadre scenderanno in campo con il lutto al braccio e, prima del calcio d’inizio, ricorderanno Diego Armando Maradona con un minuto di silenzio. Al 10′ minuto di gioco, inoltre, la partita verrà interrotta per altri sessanta secondi per omaggiare il fuoriclasse argentino morto negli scorsi giorni. Durante la fase di riscaldamento prepartita, sui maxischermo verrà anche proiettato un video proprio del Pibe de Oro. Il Torino giocherà inoltre con una maglia speciale: un omaggio per il main sponsor Suzuki, vincitore del mondiale costruttori del MotoGp.

Torino-Sampdoria: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Rodriguez, Murru, Buongiorno, Izzo, Segre, Horvath, Kryeziu, Bonazzoli, Edera, Verdi. Allenatore. Conti

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella. A disposizione. Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Ankildsen, A. Silva, Damsgaard, Leris, Ramirez, Gabbiadini, La Gumina. Allenatore. Benetti.

Torino-Sampdoria: dove vederla in TV e in streaming

Torino-Sampdoria, in diretta, sarà trasmessa da Sky Sport Uno (canale 201 e 240 del pacchetto Sky e 482, 427 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre). Sarà inoltre disponibile la diretta streaming della partita su Sky Go e su Now TV. Su Toro.it la diretta web della partita.

Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Torino-Sampdoria: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 18.30.