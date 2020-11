In occasione della sfida di lunedì sera tra Toro e Sampdoria, granata in campo con una maglia celebrativa per la vittoria della casa giapponese

Lunedì sera in occasione di Torino-Samp i granata scenderanno in campo con una maglia per celebrare la vittoria da parte di Joan Mir e Suzuki che sono diventati i campioni del mondo della Moto GP. Nella maglia che Sirigu e compagni indosseranno la S di Suzuki sarà di color argento tra due rami d’alloro e sotto la scritta Suzuki ci sarà anche MotoGP Champion. Infine sulle maniche ci sarà un bordo argento e blu.