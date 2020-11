Buongiorno stupisce, Segre con la fascia: Toro, gli ex Primavera sono risorse

Conti li ha definiti “giocatori cuore Toro”, Segre e Buongiorno hanno ben impressionato in Coppa Italia: per i granata non sono solo rincalzi

Hanno atteso pazientemente il loro turno, consapevoli di non essere le prime scelte ma anche di avere le qualità per poter dare una mano, di tanto in tanto. Hanno la testa dei professionisti, Jacopo Segre e Alessandro Buongiorno, perché la fretta di arrivare è un obiettivo che hanno subordinato all’abnegazione, senza correrci dietro ciecamente. Quella contro la Virtus Entella, in Coppa Italia, era anche la loro occasione. Una simile era capitata al regista nel turno precedente, quando al “Grande Torino” era arrivato il Lecce. Per il difensore, invece, è stata la prima stagionale. E ha stupito.

Segre, un sogno granata con la fascia al braccio

Il 99 di numero e di anno di nascita ha fatto il centrale nei tre di difesa: è partito composto, poi si è sciolto pian piano, prendendosi qualche rischio ma uscendone senza sbavature. Segre, invece, ha palleggiato con ordine pur mancando – talvolta – nel cambio di passo. In compenso ha giocato, dopo l’uscita dal campo di Meité, con la fascia da capitano al braccio: “Indossare la fascia è un’emozione. L’ho desiderato fin da piccolo. Ringrazio Rincon per avermela concessa”. Granata di famiglia e di fede, Jacopo ha coronato un piccolo sogno. Nell’attesa di trovare spazi maggiori.

“Due giocatori cuore Toro”

I due ex Primavera, secondo Conti, sono “giocatori cuore Toro”. Il vice di Giampaolo li ha elogiati nel dopogara, sottolineando proprio la loro dedizione: “A stretto giro di posta diranno la loro. Vedo un roseo futuro”. Di sicuro non sono solo comprimari, nell’organico. Ma pedine (quasi) alla pari con chi gioca più spesso di loro. E questo è un bel segnale, anche per il vivaio.