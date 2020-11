Segre: “Indossare la fascia è un’emozione unica. Vittoria dedicata a Giampaolo”

Le parole del centrocampista del Torino, Jacopo Segre, dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Virtus Entella

Al termine della sfida tra Torino e Virtus Entella, vinta dai granata, Jacopo Segre commenta il match: “Indossare la fascia da capitano è un’emozione. L’ho desiderato fin da piccolo. Ringrazio Rincon per avermela concessa. Questa vittoria è fondamentale per l’autostima e la fiducia, per affrontare al meglio lunedì il match di campionato. Andiamo avanti in una competizione importante per esprimere al meglio le nostre capacità. Noi cerchiamo di essere sempre a disposizione del mister. Questa vittoria dedicata è anche di richiamo a lui che ci ha guardati da casa. Noi ci facciamo trovare pronti, soprattutto chi gioca meno, diamo continuità al nostro lavoro perchè siamo tutti indispensabili“.