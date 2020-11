Vivarini: “Sono contento perchè ho visto i presupposti per fare bene”

Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste Vincenzo Vivarini dopo Torino-Virtus Entella, vinta dai granata per 2-0

Al termine di Torino-Virtus Entella, match valido per il quarto turno di Coppa Italia, Vincenzo Vivarini, tecnico dei Diavoli neri commenta così la sconfitta: “Sono molto contento perchè ho potuto lavorare con i miei. La squadra ha risposto molto bene sugli aspetti che abbiamo preparato. Questa una squadra è capace di apprendere. Abbiamo mostrato una capacità di palleggio che mi aspettavo. Abbiamo tenuto bene il campo. Eravamo insicuri sul da farsi in alcuni momenti ma è normale che sia così. Sono contento perchè ho visto i presupposti per fare bene in campionato. Bisogna rimboccarsi le maniche ed avere la capacità di lottare su ogni avversario. Bisogna lavorare tanto perchè si passa da un’organizzazione di gioco ad una diversa. Ci vuole la capacità dei giocatori di apprendere in fretta i dettami del nuovo allenatore. Ci sono da risolvere i problemi dati dagli infortuni. La squadra va recuperata sull’aspetto atletico e degli infortuni. Io sono molto fiducioso.“.