Le parole del vice di Giampaolo Francesco Conti dopo la sfida contro la Virtus Entella di Coppa Italia, vinta dai granata

Un 2-0 che permette di accedere agli ottavi quello conquistato oggi dal Torino contro la Virtus Entella nella sfida valida per il quarto turno di Coppa Italia. Francesco Conti, vice di Giampaolo, oggi alla guida della panchina granata, commenta così la prestazione dei suoi: “Possiamo continuare questo percorso senza rinnegare il lavoro precedente. Ci riserviamo la difesa a 3 come opzione perché la squadra sta dimostrando di poter percorrere questa strada. Noi vogliamo percorrere quella più funzionale ai risultati che la squadra merita. Izzo? è un giocatore forte e per lui parla anche il suo curriculum. Lo stavamo aspettando ed oggi si è proposto molto bene nel suo ruolo. Sarà un’opzione che ci riserviamo di avere di volta in volta. Siamo molto soddisfatti della prestazione, dell’atteggiamento e del comportamento“.

Il tecnico: “Bisogna fotocopiare quanto visto oggi”

Il tecnico su Zaza e sulla prossima sfida: “Zaza? Ne parlavo nel prepartita contro l’Inter. Simone ha avuto un periodo di inattività. Si sta impegnando molto. Sta dando risposte concrete sia in allenamento che in partita. Contiamo su di lui che è un punto di forza di questa squadra. La gara contro la Sampdoria è importante perché bisogna dare seguito all’interpretazione della gara di oggi. A prescindere da chi affrontiamo, bisogna fotocopiare e riprodurre gli atteggiamenti visti oggi, sia come spirito, che tatticamente che come carica agonista. Con quest’organizzazione noi siamo convinti di trovare le soluzioni per far spiccare il volo a questa squadra.”

Conti: “Belotti? Lo stiamo ricaricando per la prossima partita”

Sui giovani e Belotti: “Il 3-5-2? Dopo alcune considerazioni abbiamo valutato di seguire anche un’altra strada, quindi è un’opzione che ci riserviamo di partita in partita. Credo che anche la partita di oggi abbia testimoniato che è un percorso da poter proseguire. Segre e Buongiorno? Sono giocatori dal cuore Toro. A breve giro diranno la loro. Vedo un futuro roseo per come si allenano, per come approcciano e per come sono migliorati. Belotti sta bene. Lo stiamo ricaricando per la gara con la Sampdoria e sarà il nostro fiore all’occhiello della prossima partita”.