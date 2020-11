Le pagelle di Torino-Virtus Entella: gol e assist per Zaza, brilla Buongiorno - Toro.it

Izzo torna e nel 3-5-2 si trova a suo agio, Bonazzoli segna e poi spreca. Esordio per Horvath: le pagelle di Torino-Virtus Entella

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: non deve effettuare altre parate se non quelle derivanti da conclusioni prive di pericolosità. E’ spesso un costruttore in più, nel possesso dal basso. Ma non si scoprono oggi, le sue abilità con la palla tra i piedi.

IZZO 6,5: non giocava titolare dalla prima giornata di Serie A, era il 19 settembre scorso. Il contesto e l’avversario agevolano il suo rientro: dalle sue parti controlla i pochi pericoli e si ritaglia lo spazio per sgroppare e creare superiorità. Nel 3-5-2 è inevitabilmente una risorsa. (Dal 30′ st. BREMER 6: qualche minuto per far girare le gambe, nulla più)

BUONGIORNO 6,5: smista palloni per prendere confidenza, poi si libera della tensione e inizia a giocare più spigliato. Nella ripresa è tra i migliori. Un bel test per prendere fiducia dopo tante panchine.

RODRIGUEZ 6,5: il braccetto della difesa a tre l’ha fatto più volte nella Nazionale svizzera. Dimostra di avere dimestichezza con questo ruolo, risultando preciso (e intelligente) nei cambi di gioco e mai disattento in fase difensiva. Sfiora il gol su punizione, nel primo tempo: Russo lo ferma con un miracolo.

