LIVE Conti: "Giampaolo non ci sarà. Modulo? Abbiamo più opzioni" - Toro.it

Il vice di Giampaolo, Francesco Conti, presenta in conferenza stampa Torino-Sampdoria, posticipo della 9^ giornata di Serie A 2020/21

Il vice allenatore del Torino, Francesco Conti, presenta in conferenza stampa la sfida contro la Sampdoria. Anche per il posticipo della 9^ di Serie A, sostituirà Marco Giampaolo, contagiato dal coronavirus: “Le condizioni del mister sono buone, lo sentiamo tutti i giorni. Non è con noi fisicamente ma mentalmente lo è più che mai: sta bene e a stretto giro di posta rientrerà a tutti gli effetti, ma domani ci sarò ancora io”. Poi, il pensiero sulla partita che attende la squadra: “Domani è una partita importante come lo sono state le precedenti. Dobbiamo ottenere il massimo dei risultati tramite la prestazione, che deve essere in linea con quelle dell’ultimo periodo”. E sul modulo: “Ci riserviamo diverse opzioni scegliendo di volta in volta la più importante”.

Conti commenta il contributo di Ansaldi e Rodriguez qualora si puntasse sul 3-5-2: “Cristian e Ricardo sono calciatori per i quali parla il curriculum, sono di assoluta affidabilità. Sono importanti per questa squadra”. Su Izzo: “Armando è un calciatore che stiamo ritrovando. Viene da un mese di inattività e sta ritrovando la forma migliore. In Coppa ha dimostrato che è uscito dall’infortunio e si candida per un posto. E’ un agonista: abbiamo bisogno di giocatori come lui”.

Su Belotti e Zaza: “L’amicizia è un dono, che fortifica il rapporto anche in campo. Non c’è nessun problema a farli giocare insieme, non dimenticando che la nostra batteria di attaccanti è composta da calciatori di valore. Di volta in volta troveremo l’accoppiata migliore”.