Belotti torna e fa coppia con Zaza: la probabile formazione del Toro

La probabile formazione del Torino contro la Sampdoria: Belotti può tornare in coppia con Zaza, Singo titolare nel 3-5-2

Tornerà ad affidarsi ad Andrea Belotti, il Torino, nella sfida contro la Sampdoria (lunedì 30 novembre alle 18.30). Il Gallo stringerà i denti e scenderà in campo dal primo minuto, perché il fastidio al ginocchio che lo ha tormentato per settimane – è rimasto out a San Siro e in Coppa Italia – è quasi un ricordo. Conti – il vice di Giampaolo – era già certo giovedì di recuperare il suo 9 per la sfida contro i blucerchiati. E al Filadelfia sono arrivate conferme: a meno di clamorosi intoppi, tornerà il capitano. E si affiancherà a Zaza, reduce da due gol in due partite tra Inter ed Entella.

Toro, la probabile formazione contro la Samp

Il Torino, nella settimana che ha portato dalla sconfitta di Milano al passaggio del turno in Coppa, si è aperto un’altra strada dal punto di vista tattico. E su questa, i granata continueranno. Dunque, sarà confermato il 3-5-2 delle ultime uscite. In difesa, davanti a Sirigu, ci saranno Bremer, Nkoulou e Lyanco: i tre sono, per il posticipo, favoriti su Izzo, che però è rientrato bene e si candiderà per un posto da titolare, in futuro, se il modulo resterà questo.

Gli esterni saranno Singo e Ansaldi, ovvero gli stessi del “Meazza” che hanno invece riposato nell’impegno infrasettimanale. In mezzo, nessuna variazione sul tema, con Lukic ancora out: Rincon in regia, Meité e Linetty a far da mezzali. E a supportare la coppia che ritorna: Belotti più Zaza, il Toro prova a ripartire da loro.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Rodriguez, Murru, Buongiorno, Izzo, Segre, Bonazzoli, Edera, Verdi. Allenatore. Conti

Indisponibili: Gojak, Lukic, Millico, Vojvoda, Ujkani