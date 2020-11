Finalmente Izzo: se il Toro gioca a tre avrà più spazio - Toro.it

Torna titolare a più di due mesi dall’ultima volta e non tradisce: Armando Izzo, nel 3-5-2, può dire la sua. E a sentire Conti…

“Lo stavamo aspettando”, ha detto Francesco Conti dopo la vittoria contro la Virtus Entella. Perché Armando Izzo non è certo il tipo di giocatore che nel contesto del Torino ha bisogno di sorprendere piacevolmente: “parla il suo curriculum”, che grazie ad un’ottima stagione granata (quella 2018/2019) si è anche colorato di azzurro. Secondo il vice allenatore del Toro, nonostante un avvio complicato nel sistema Giampaolo, il 5 aveva solo bisogno di riprendersi dai piccoli problemi fisici che lo hanno a lungo perseguitato, per poi tornare centrale nel progetto. Serviva, però, anche una svolta tattica. Perché nel 4-3-1-2, il campano è di difficile collocazione. Mentre il 3-5-2, visto a San Siro e poi in Coppa Italia, è indiscutibilmente casa sua.

Izzo sfrutta l’occasione: quello è il suo ruolo

Contro un avversario che gli ha dato ben poche preoccupazioni, Izzo ha ripreso dimestichezza con il rettangolo verde. L’ultima volta era comparso tra i titolari il 19 settembre scorso: giocò, a Firenze, una partita disastrosa, la prima in Serie A della nuova stagione. Fece il terzino destro, non certo il suo ruolo. Ma d’altronde, in estate, il mercato avrebbe dovuto portarlo altrove. Proprio in una squadra che giocasse a tre in difesa (Roma, Inter, Lazio e Atalanta lo seguivano anche per questa motivazione tattica).

Può scalare le gerarchie nel Torino di Giampaolo

Gennaio è ancora lontano. Adesso ha davanti a sé almeno sei partite di Serie A nelle quali ritagliarsi uno spazio. A sentire Conti, il sistema d’emergenza adottato dal Torino nelle ultime uscite potrebbe anche diventare il prediletto. E a queste condizioni, Izzo può davvero sperare di ritagliarsi uno spazio non marginale. E, se Bremer e Lyanco paiono i punti fermi dell’allenatore, la corsa andrà fatta su Nkoulou: scalzare il 33 non sembra oggi un obiettivo in arrivabile.