Torino-Virtus Entella: dove vedere la partita in tv e streaming - Toro.it

Alle 14 il Torino sfida l’Entella per la partita valida per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia: ecco dove vederla in tv e streaming

Torino-Virtus Entella vedrà i granata tornare in campo dopo la sconfitta di San Siro mentre per i liguri sarà la prima di Vivarini su quella panchina, a sole 24 ore dall’annuncio ufficiale del suo insediamento. Dove vedere il Toro oggi in Coppa Italia? La partita verrà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 57, ma sarà possibile vederla anche in streaming grazie al servizio di Rai Play. Calcio d’inizio alle ore 14.