Zaza fa il Gallo: senza Belotti è lui a trascinare il Toro

Due gol nelle ultime due partite: Zaza è in un buon momento di forma e ora può affiancare Belotti contro la Sampdoria

Simone Zaza ieri è stato sicuramente uno dei protagonisti della vittoria del Torino sulla Virtus Entella. Successo che ha permesso ai granata di staccare un pass per gli ottavi di Coppa Italia, dove ad attendere i granata ci sarà il Milan. Il numero 11 granata sembra aver trovato la giusta condizione, infatti nelle due ultime partite è sempre andato in gol. Non è sfuggito alle telecamere che ieri l’attaccante del Toro era particolarmente sorridente. Era molto soddisfatto mentre raggiungeva il tunnel per la fine del primo tempo. Adesso toccherà a lui continuare così.

Le sue due ultime prestazioni

Nella partita di domenica pomeriggio contro l’Inter, persa dai granata 4 a 2, Zaza si è ritrovato nell’elenco dei titolari a pochi minuti dal fischio d’inizio, complice un infortunio di Belotti durante il riscaldamento. A fine primo tempo l’attaccante granata, con un sinistro nell’angolino, porta i granata sul momentaneo 1 a 0. Nel secondo tempo lotta ma senza trovare più il gol. L’Inter approfitta di un Toro in difficoltà e in rimonta cala il poker. Ieri, contro la Virtus Entella, si è visto un ottimo Zaza capace di portare in avanti il Toro e poi in grado di sfoderare l’assist per Bonazzoli che ha decretato la vittoria dei granata per 2 a 0.

Zaza il compagno ideale per il Gallo?

Adesso c’è da preparare la sfida di lunedì pomeriggio contro la Sampdoria. Mister Giampaolo per la sfida contro i blucerchiati dovrebbe ritrovare Belotti, mentre sembra essere più incerto un rientro di Verdi. Dato l’ottimo periodo che sta attraversando, al momento Simone Zaza è sicuramente la spalla ideale per il Gallo. Anche lunedì sera dovrà essere in grado di trascinare i compagni alla vittoria perchè quel terz’ultimo posto a soli 5 punti fa paura.