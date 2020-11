Petrachi: "Il Toro non merita questa classifica. Singo è il mio ultimo acquisto" - Toro.it

L’ex ds del Torino, Gianluca Petrachi, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportivo: “Giampaolo è un allenatore valido”

Gianluca Petrachi è stato ospite ai microfoni di Radio Sportiva dove, oltre che della Roma, ha parlato anche del Torino, società di cui è stato per molto tempo il direttore sportivo. “Conosco gran parte del gruppo, non è facile giudicare da fuori, mi spiace perché credo che il Toro non merita quella classifica per il potenziale che ha, c’è un allenatore valido bisogna saperlo aspettare – ha dichiarato parlando dell’avvio di stagione deludente della squadra – Singo? E’ stato il mio ultimo acquisto per il Toro“.

Petrachi: “Mi sono fermato dopo 16 anni, forse mi ha fatto bene”

Nel corso della lunga intervista Petrachi ha anche parlato del suo futuro: “Dopo 16 anni mi sono fermato, forse mi ha fatto anche bene, ho voglia ed entusiasmo, è giusto che si volti pagina. Ho cercato con la nuova proprietà della Roma di far capire che avrei proseguito volentieri un lavoro che avevo cominciato ma oggi non è possibile devo pensare di ripartire. C’è stato qualche contatto, sicuramente non vivo del cercare società blasonate, cerco un progetto dove fare calcio la cosa che conosco di più e che per me è una religione: chi mi prenderà troverà uno che si dedica notte e giorno a quello che fa”.