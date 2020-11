Ricardo Rodriguez, arrivato in granata quest’estate per la difesa a 4, con il 3-5-2 rischia di non trovare spazio

Ricardo Rodriguez quest’estate è stato il primo acquisto della nuova era targata Vagnati-Giampaolo. Il giocatore è stato preso sotto indicazione del tecnico abruzzese che già aveva allenato il difensore svizzero nella sua esperienza al Milan. L’ex rossonero ha sposato il Toro con la sicurezza di trovare spazio come titolare nel 4-3-1-2 che Giampaolo ha indicato come modulo cardine per la squadra granata. Ma con il 3-5-2 adottato nelle ultime due sfide dal Toro, contro Inter e Entella, le gerarchie sono saltate e il 13 granata potrebbe avere non poca difficoltà a trovare spazio.

Caratteristiche difficilmente compatibili con il 3-5-2

Nella sfida di Coppa Italia contro l’Entella Rodriguez è sceso in campo titolare come terzino sinistro ma le indicazioni (la sfida di San Siro) indicano che per quel posto il titolare è Bremer, che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato tanto da attirare su di lui l’attenzione di diverse squadre inglesi. In quella partita Rodriguez non è stato schierato come esterno alto perché è un ruolo che non rientra nelle sue corde. Se con il 3-5-2 trovano spazio giocatori fin qui scesi in campo con il contagocce, come Izzo e Ansaldi, non trova spazio lo svizzero.

Il suo avvio in granata non convincente

Il difensore granata non è stato ancora in grado di mettere in campo le sue qualità, l’abilità nel crossare e l’ottimo sinistro che si ritrova. Per lo svizzero che ha giocato diverse volte con la difesa a 3 nella sua Nazionale, giovedì ha portato a casa una prestazione sufficiente, andando anche vicino al gol su punizione poi deviata da Russo, molto bravo. Adesso toccherà a Giampaolo e il suo staff decidere quale modulo usare per il proseguo del campionato, sta disfatto che il difensore svizzero è stato preso come titolare e un suo inutilizzo potrebbe far nascere in casa Toro un caso Rodriguez.