Le ultime dal "Grande Torino": fuori Nkoulou, davanti Zaza-Belotti - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria: ecco le scelte di Giampaolo e Ranieri, entrambi out. Toro ancora col 3-5-2

Giampaolo ancora in isolamento a causa del coronavirus, Ranieri out per squalifica. Torino-Sampdoria non sarà, in campo, una sfida tra allenatori. Ma l’appuntamento è cruciale, soprattutto per i granata, bisognosi di punti per lasciare la zona retrocessione. In campo, il Toro si schiererà ancora con il 3-5-2 visto nelle ultime due uscite. Davanti, Belotti e Zaza guideranno l’attacco: l’11 e il 9 tornano titolari per la prima volta dal 26 settembre scorso. Sulle fasce, agiranno Singo e Ansaldi, mentre in difesa toccherà a Rodriguez affiancare Lyanco e Bremer: Nkoulou siederà in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Nkoulou, Murru, Buongiorno, Izzo, Segre, Horvath, Kryeziu, Bonazzoli, Edera, Verdi. Allenatore. Conti

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella. A disposizione. Letica, Ravaglia, Ferrari, Regini, Ankildsen, A. Silva, Damsgaard, Leris, Ramirez, Gabbiadini, La Gumina. Allenatore. Benetti.