Torino-Sampdoria, i convocati: Ranieri senza Colley e Keita - Toro.it

I convocati di Torino-Sampdoria, 9^ giornata di Serie A 2020/2021: la partita è in programma alle 18.30 di lunedì 30 novembre

Si giocherà alle 18.30 di lunedì 30 novembre: Torino-Sampdoria chiuderà, assieme a Genoa-Parma, la 9^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021. E, per i granata, sarà l’anticipo del derby contro la Juventus, in programma sabato prossimo. La squadra di Giampaolo ha bisogno di punti, dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, perché la classifica continua a far paura: il Toro è in piena zona retrocessione con 5 punti. Lo scontro con i blucerchiati è già cruciale. Ecco i convocati.

Torino-Sampdoria, i convocati: le scelte di Giampaolo

In attesa di comunicazioni

Torino-Sampdoria, i convocati: le scelte di Ranieri

Nella Sampdoria mancheranno all’appello Colley e Keita. Nessun problema, invece, per Quagliarella, che sarà regolarmente a disposizione.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Gabbiadini, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez.