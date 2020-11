Meitè prima di Torino-Samp: "Con la difesa a cinque giochiamo meglio" - Toro.it

Le parole del centrocampista del Torino, Meitè, prima della sfida tra i granata e la Sampdoria

Intervistato prima del calcio d’inizio di Torino-Sampdoria, Meitè ha affrontato anche l’argomento del cambio di sistema di gioco. “In carriera ho giocato sia con la difesa a quattro che con quella a cinque. Il mister ha iniziato con la linea a 4 ma non andava bene, passando invece a cinque si gioca meglio, si gioca a calcio, c’è più mobilità, più gestione della palla e in mezzo facciamo le cose bene, come devono essere fatte”.