I convocati di Davide Nicola e Paolo Vanoli per Cagliari-Torino. La partita si giocherà domenica alle ore 18:00

Si torna in campo in Serie A dopo la pausa. Torino che gioca in trasferta contro il Cagliari nell’8^ giornata. Calcio d’inizio domenica 20 ottobre alle ore 18:00. Davide Nicola contro Paolo Vanoli: una bella sfida. Di seguito, i convocati delle due squadre.

I convocati di Nicola

Ecco i giocatori scelti da Davide Nicola per la sfida con il Torino:

Portieri: Ciocci, Scuffet, Sherri

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Wieteska, Palomino, Mina, Zappa, Azzi

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Makoumbou, Gaetano

Attaccanti: Lapadula, Luvumbo, Mutandwa, Piccoli, Felici

I convocati di Vanoli

In attesa di comunicazione