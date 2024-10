La probabile formazione di Nicola in vista di Cagliari-Torino, gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Dopo una striscia negativa di tre k.o. consecutivi, il Cagliari ha saputo rialzare la testa nei due successivi impegni di campionato precedenti alla sosta per le nazionali. La squadra di Davide Nicola ha prima conquistato i tre punti a Parma in un rocambolesco match chiusosi sul risultati di 2-3 poi, sempre lontano da casa, è arrivato il pareggio per 1-1 contro la Juventus, deciso dai rigori di Vlahovic e Marin. Ora per i rossoblù l’obiettivo di conquistare la prima vittoria di fronte al proprio pubblico contro un’altra torinese, ossia i granata di Paolo Vanoli. Per farlo, Nicola adotterà il 4-2-3-1, lo stesso modulo che ha utilizzato nel pari dell’Allianz Stadium, con alcune variazioni di uomini.

Il 4-2-3-1 di Nicola

In occasione del match con il Torino, non ci sono dubbi sulla presenza di Scuffet in porta, rotetto da una difesa che vedrà un solo cambio rispetto all’ultima uscita. Ci saranno Zappa, Mina e Luperto, ma non il terzino sinistro Obert, fermato da un affaticamento agli adduttori. Al suo posto giocherà Augello, che contro la Juventus è stato schierato in posizione più avanzata. In mediana toccherà a Marin fare coppia con l’ex di giornata Adopo, con Makoumbou che partirà dalla panchina. Sulla trequarti il terzetto composto da Zortea, Viola e Luvumbo, a supporto dell’unica punta Piccoli.

La probabile formazione del Cagliari

Probabile formazione Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. A disp. Sherri, Ciocci, Azzi, Palomino, Wieteska, Makoumbou, Deiola, Prati, Gaetano, Felici, Lapadula, Mutandwa. All. Nicola.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Obert, Jankto, Pavoletti