La probabile formazione del Torino di Vanoli per la sfida di domani contro il Cagliari di Nicola. Calcio d’inizio alle ore 18

Archiviata la sosta per le nazionali, il Torino punta a riscattare le due sconfitte consecutive in campionato contro Lazio e Inter, nella trasferta di Cagliari, dove i granata incontreranno la vecchia conoscenza Davide Nicola. Lo stop ha permesso a Paolo Vanoli di studiare un Toro senza il suo punto di riferimento in attacco, Duvan Zapata, che rimarrà fuori fino a fine stagione. Ma le notizie negative non vengono mai da sole, visto che il tecnico dovrà adattare il suo 3-5-2 alle assenze comunicate alla vigilia di Ilic e Sosa.

Toro, in difesa Vojvoda-Coco-Masina

Sarà dunque un Toro diverso da quello sconfitto 3-2 nella notte di San Siro. Oltre agli infortunati, Vanoli dovrà fare a meno anche di Maripan, reo di un intervento scellerato nel primo tempo della gara con l’Inter. La certezza è Vanja Milinkovic-Savic a difendere i pali, pienamente ristabilito dopo il recente forfait con la Lazio, mentre davanti a sé Vanoli apporterà delle modifiche, ristabilendo il terzetto con cui aveva cominciato il suo percorso da allenatore granata a Pinzolo. Tornerò Vojvoda come centrale di destra (resta vivo il ballottaggio con Walukiewicz), a sinistra Masina, dopo aver iniziato Inter-Torino dalla panchina, e al centro Saul Coco, a cui è richiesto qualcosa in più di quanto mostrato alla Scala del calcio.

Rebus centrocampo: torna Vlasic, ma Ricci dove gioca?

Con l’assenza Ilic e il pieno reintegro di Vlasic, Vanoli dovrà ridisegnare il terzetto di centrocampo. Senza ombra di dubbio sarà della partita Samuele Ricci, che ha incantato in azzurro da play e che, rientrato a Torino, probabilmente giocherà mezzala. Il toscano ha sicuramente più gamba di Karol Linetty, che a Cagliari festeggerà la prima da capitano granata, in assenza del lungodegente Duvan Zapata: più probabile che il polacco venga piazzato davanti alla difesa. A completare il centrocampo dovrebbe essere appunto Nikola Vlasic che giocherà mezzala e lo ha confermato Vanoli in conferenza stampa. Esclusa attualmente la soluzione mancina rappresentata da Gineitis.

La prima della coppia Adams-Sanabria

Prima di passare all’attacco, l’assenza di Sosa, che bene aveva figurato in Nations League con la Croazia, confermerà gli esterni schierati da Vanoli contro l’Inter. Lazaro verrà ancora spostato a sinistra, mentre dall’altra parte toccherà nuovamente a Pedersen. Davanti, a completare il 3-5-2 di Vanoli, la coppia chiamata a non dover far rimpiangere Duvan Zapata: quella composta da Adams e Sanabria. Il primo è già andato oltre le aspettative mettendo a segno 4 gol e offrendo 2 assist in 9 partite, il secondo tornerà titolare dopo essersi caricato sulle spalle il suo Paraguay con una doppietta ai danni del Venezuela.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione del Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Dembele, Bianay Balcot, Tameze, Gineitis, Gabellini, Karamoh.

Squalificati: Maripan

Indisponibili: Schuurs, Ilic, Zapata, Sosa, Njie, Ciammaglichella