Alla vigilia di Cagliari-Torino, il tecnico granata, Paolo Vanoli, ha presentato in conferenza stampa la partita. Ecco le sue parole.

E’ la vigilia di Cagliari-Torino, Paolo Vanoli in conferenza stampa ha presentato così la partita: “Siamo stati un po’ sfortunati, perché oggi Sosa nel calciare si è fatto male. Adesso sta facendo gli esami e domani non sarà disponibile, ha avuto una lesione. Dopo il gol eravamo tutti contenti, ha avuto un po’ di febbre, poi oggi si è allenato con noi ed è purtroppo successo questo. Ilic anche lui si è fermato per un problema al tendine. Tameze ha la febbre ma dovrebbe venire a Cagliari, Walukiewicz invece lo abbiamo recuperato. Purtroppo siamo in un momento che dobbiamo superare tra infortuni e influenza, dobbiamo provare a prevenire anche queste cose per non andare in emergenza. Ora dovrei diventare più forte con i nostri giovani”.

La conferenza stampa di Vanoli

Che partita si aspetta domani?

“Giocare a Cagliari non è facile, Nicola è un allenatore molto bravo che ha ottenuto salvezze miracolose. Dovremo guadare a noi stessi”.

Vlasic come sta?

“Vlasic molto bene, è un giocatore per noi importante. Lo vedo carico con la fame e la voglia di fare qualcosa di importante”.

Gli altri nazionali? Cambierai modulo?

“Gli altri stanno bene. La perdita di Duvan per noi è pesante, dovremo essere più bravi a attaccare l’ultimo terzo in maniera diversa. Questa settimana, con tutto quello che è successo, ho comunque continuato sui concetti con cui ho lavorato fino a questo momento” .

Come cambierà l’attacco?

“Perdendo un ariete in area, un giocatore in grado di fare reparto da solo dovremo essere più bravi ad attaccare lo spazio in maniera diversa. Duvan, con la sua forza fisica, ci permette di contare di più sulla giocata individuale. A Sanabria ho fatto i complimenti perché da quando lo ha visto quest’estate l’ho visto con la voglia di mettersi in mostra, ha mandato un bellissimo messaggio a Duvan. Ora ha una bella responsabilità ma lui è un ragazzo che sa prendersela”

Che tasti toccherà a livello mentale?

“Oggi se vogliamo raggiungere dei risultati dovremo diventare ancora di più squadra, tutti dovremo dare qualcosa in più. Il singolo ti fa vincere una partita, il grippo di fa vincere nel

Ha visto Zapata in questi giorni?

“E’ rientrato, l’ho visto e gli ho consegnato il premio che avrei voluto che potesse prendere lui. Adesso starà vicino alla squadra, poi inizierà il proprio percorso di riabilitazione”.

Chi prenderà la fascia da capitano?

“Il gruppo ha deciso Linetty”.

Quale collocazione avrà Vlasic?

“Può fare la mezzala come piace a me, poi dipende anche dal modulo, può fare anche il trequartista. Ma mi piace molto come mezzala destra, in quel ruolo secondo me si può esprimere molto bene ed è anche molto più efficace”.

Quando pensa di recuperare Schuurs?

“E’ tornato a farsi controllare il ginocchio dal professor Williams e abbiamo deciso che è meglio che continui il recupero lì. Il suo processo di recupero sarà ancora lungo”.

Qual è il giocatore che l’ha sorpresa di più?

“Tutta la squadra”

Tre punti a Cagliari rafforzerebbero il campionato, può essere una partita chiave?

“Siamo ancora all’inizio, penso che fino al ritorno non ci sono partite chiave. E’ una partita importante, in queste prime sette giornate abbiamo incontrate squadre che lottano per lo scudetto o per le Champions, con le altre al nostro livello invece abbiamo fatto sette punti”.

Sanabria gioca titolare?

“Vediamo. Ora si è aggiunto anche Gabellini dalla Primavera, i giovani in questo periodo sfortunato possono avere un’occasione importante”.

Cosa possano dare i giovani a livello di entusiasmo?

“Possono dare tanto. I ragazzi che vengono dalla Primavera, vengono perché se lo meritano. Non dobbiamo mettergli pressione ma da loro voglio vedere la voglia di mettersi in mostra, che diano tutto per la squadra. Poi è normale che c’è l’errore, la poca esperienza, ma voglio che diano tutto”.

Sulla difesa avete lavorato in questi giorni?

“Il dato dei gol subiti è un dato su cui sono molto attento ma è un dato da contestualizzare. Noi abbiamo incontrato la prima, la seconda e la terza squadra per gol fatti. E’ vero che siamo stati messi sotto pressione, ma in queste partite abbiamo fatto otto gol. Nelle altre tre partite, contro Lecce, Venezia e Verona abbiamo subito due gol. Di questi due ce l’errore indidivudale che ha fatto a Verona Masina alla fine. La difesa è un reparto dove abbiamo cambiato tanti giocatori, siamo stati anche sfortunati perché tutti i difensori durante le soste sono andati in nazionale. Dobbiamo comunque stare attenti, perché va anche detto che con il Lecce non abbiamo subito gol ma perché è stato bravo il nostro portiere”.

E’ una priorità ora individuare sul mercato un attaccante?

“Sicuramente non siamo indifferenti su quelli che è successo, penso che come tutte le grandi società ci porteremo avanti prima sul sostituto. Io ho detto che fino a gennaio voglio restare con questi giocatori perché analizzando i giocatori che sono liberi, non ne ho trovati di funzionali al gioco”.

Avete lavorato di più anche sulla velocità delle transizioni?

“E’ bello vedere le statiche ma bisogna contestaulizzare. La mia priorità non era vedere cosa facciamo con il pallone dopo i 10 secondi”.