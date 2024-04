I convocati di Davide Nicola e Ivan Juric per Empoli-Torino: la partita si gioca sabato 6 aprile alle ore 20.45

Messa alle spalle la vittoria contro il Monza nello scontro diretto per l’Europa il Torino si prepara a far visita all’Empoli di Davide Nicola, in una sfida molto ostica per entrambe le squadre. I padroni di casa hanno bisogno dei tre punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre i granata con la terza vittoria consecutiva potrebbero davvero attaccarsi al treno europeo. A ridosso della sfida, i due allenatori hanno reso note le liste dei convocati.

Empoli-Torino: i convocati di Nicola

In attesa di comunicazione

Empoli-Torino: i convocati di Juric

Sono 20 i convocati di Juric per la partita contro l’Empoli. Oltre a Schuurs, Djidji, Ilic e Gineitis, non c’è neppure Pellegri che ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro.

Portieri: Gemello, Milinkovic-Savic, Popa

Difensori: Bellanova, Buongiorno, Masina, Lazaro, Lovato, Rodriguez, Sazonov, Vojvoda.

Centrocampisti: Linetty, Ricci, Tameze

Attaccanti: Kabic, Okereke, Sanabria, Savva, Vlasic, Zapata