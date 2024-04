La probabile formazione del Torino di Ivan Juric, che alle ore 20:45 affronterà l’Empoli di Davide Nicola

Prima del derby, c’è l’Empoli in Serie A per il Torino. Per puntare all’Europa, servono i 3 punti. Rispetto alla gara contro il Monza, gli infortunati in casa Toro sono sempre gli stessi 4: Schuurs, Djidji, Ilic e Gineitis. Potrebbero esserci dei piccoli cambi, ma la squadra non dovrebbe essere stravolta rispetto all’ultima uscita. Centrocampo obbligato per Juric, mentre in attacco la scelta è ampia. Sanabria scalpita per tornare titolare, dopo 2 gol in 3 partite. Di seguito, le probabili scelte.

Ballottaggio Masina-Lazaro

Il modulo del Toro è lo stesso: 3-4-1-2. In porta confermato Vanja Milinkovic-Savic, alla ricerca del terzo clean sheet di fila. Difesa a 3 composta da Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Sulla destra Bellanova è certo della titolarità, mentre Lazaro dalla parte opposta no. Il 20 è in vantaggio, ma se dovesse giocare Masina, sulla fascia ci sarebbe Rodriguez. Masina infatti, Juric lo preferisce in difesa. In mezzo al campo Ricci e Linetty, unici disponibili oltre a Tameze. Quest’ultimo, a gara in corso, può scalare in mezzo al campo e lasciare spazio a uno tra Lovato, Vojvoda e Sazonov in difesa.

Sanabria in vantaggio

Dietro le punte, non si tocca Nikola Vlasic. Stesso discorso per Zapata, colonna del Toro. Al suo fianco, la scelta è ampia: Sanabria, Okereke oppure Pellegri. Pellegri è in fondo alle gerarchie. Le ultime 2 partite le ha giocate Okereke dall’inizio. Il nigeriano non ha affatto sfigurato. Sanabria è al momento in vantaggio per fare coppia con il colombiano. Dopo un periodo buio, il 9 del Toro sta rivedendo la luce.

La probabile formazione del Torino

Ecco il possibile undici di Juric per la sfida all’Empoli:

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Lovato, Vojvoda, Masina, Savva, Kabic, Okereke, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Schuurs, Djidji, Ilic, Gineitis